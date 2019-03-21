«Ювентус» летом не поедет в США из-за возможного ареста Роналду

«Ювентус» летом не примет участия в традиционном предсезонном турнире, Международном кубке чемпионов, в США из-за расследования против португальского нападающего Криштиану Роналду.

В Соединенных Штатах 34-летнего форварда «Ювентуса» обвиняют в изнасиловании. Как пишет The New York Times, вместо американского турнира «Ювентус» примет участие в аналогичном соревновании в Азии, участниками которого станут также «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Напомним, Криштиану Роналду подозревают в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, которое, по ее словам, произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. В 2010 году представители футболиста выплатили 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Однако полиция возобновила дело об изнасиловании в сентябре 2018 года после того, как «пострадавшая» выступила с обвинениями в адрес португальца.

Полиция Лас-Вегаса запросила у форварда «Ювентуса» биоматериал для ДНК-экспертизы, чтобы выяснить, совпадают ли образцы генетического материала с найденными на платье Кэтрин Майорги.