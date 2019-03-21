Тарасова и Морозов взяли серебро в парном катании на чемпионате мира

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами чемпионата мира по фигурному катанию.

На первенстве в Японии российские спортсмены получили за прокат произвольной программы 147,26 баллов. По сумме двух программ судьи дали им 228,47 баллов.

После проката россияне установили мировой рекорд по сумме баллов, а накануне они побили рекорд конкретно в короткой программе.

Тем не менее, достижения Тарасовой и Морозова были перекрыты японской парой: Суй Вэньцзин и Хань Цун получили 234,84 балла (по итогам двух программ), еще раз обновили рекорд мира и забрали золото первенства.

Еще две российских пары стали третьими и шестыми в финальной таблице. Наталья Забияко и Александр Энберт получили 217, 98 баллов, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 210,30 баллов.