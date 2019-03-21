Туктамышева повздорила с Погорилой из-за раздевания на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева резко ответила своей коллеге Анне Погорилой на критику за ее откровенный номер с раздеванием до нижнего белья.

«Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет», - написала спортсменка в Twitter.

Туктамышева отметила, что если Погорилая беспокоится о будущих детях спортсменки, то она их научит не искать оправданий в своих неудачах у других. Сама фигуристка научит их уважать труд и тренера, и других спортсменов.

Ранее Анна Погорилая заявила, что не смогла бы раздеться на льду, потому что это неприлично и в будущем ей было бы стыдно перед детьми.

«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка», - сказала в интервью фигуристка.

Напомним, в заявку в женском одиночном катании вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер ОИ в Южной Корее Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева же осталась в запасе.