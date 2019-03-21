Представлен дизайн факела Олимпиады-2020

В Токио представили дизайн Олимпийского факела. Организаторы летних Игр 2020 года рассказали, что при его создании использовали мотивы сакуры, самого любимого цветка в Японии.

«Свое путешествие факел начнет с момента цветения сакуры в марте 2020 года», - сообщили организаторы.

Во время эстафеты Олимпийского огня факел пронесут через десятки населенных пунктов, в том числе и через Фукусиму.

Завершится это путешествие 24 июля 2020 года в Токио - в день открытия Игр.

Также на конференции была представлена эмблема Олимпиады.