Представлен дизайн факела Олимпиады-2020
При создании факела использовались мотивы сакуры, самого любимого цветка в Японии.
В Токио представили дизайн Олимпийского факела. Организаторы летних Игр 2020 года рассказали, что при его создании использовали мотивы сакуры, самого любимого цветка в Японии.
«Свое путешествие факел начнет с момента цветения сакуры в марте 2020 года», - сообщили организаторы.
Во время эстафеты Олимпийского огня факел пронесут через десятки населенных пунктов, в том числе и через Фукусиму.
Завершится это путешествие 24 июля 2020 года в Токио - в день открытия Игр.
Также на конференции была представлена эмблема Олимпиады.