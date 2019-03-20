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Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира

Александра Арсентьева
18:32 20.03.2019
Фигуристка отметила, что ее очень тепло встречала публика.
© Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, Globallookpress

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме. Загитова заняла первое место с результатом в 82,08 баллов. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Она заявила, что прокатом осталась довольна. Фигуристка отметила, что ее очень тепло встречала публика.

«Это было здорово… После оценок я чуть-чуть порадовалась. И все сейчас настраиваюсь на произвольную программу. Подготовка к этому чемпионату мира не скажу, что была простой для меня», - сказала Загитова.

Японка Каори Сакамото в короткой программе заняла второе место. Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева показала третий результат. Россиянка Евгения Медведева стала четвертой, российская фигуристка Софья Самодурова заняла девятое место.

22 марта фигуристки представят произвольную программу. Чемпионат мира в Сайтаме закончится 24 марта.

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