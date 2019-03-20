Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии. Российской спортсменке судьи поставили 82,08 баллов.

Еще две россиянки - Евгения Медведева и Софья Самодурова - стали по итогам проката 4-й и 9-й, набрав 74,23 и 70,42 балла соответственно.

Второй в короткой программе стала японка Каори Сакамото (76,86 баллов), третьей - представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96 баллов).

Произвольную программу фигуристкам предстоит показать в пятницу, 22 марта.

Ранее сегодня в Японии россияне триумфально выступили в соревнованиях спортивных пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом - 81,21 балл.