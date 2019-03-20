Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме действующих чемпионов НХЛ — команду The Washington Capitals, капитаном которой является российский форвард Александр Овечкин.

«Мы только сейчас об этом узнали, не знаю, что сказать. Я очень рад, это приятно», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

Встречи американского президента с победителями национальных чемпионатов являются некой традицией. В 2017 году Трамп принял в своей резиденции The Pittsburgh Penguins.

Таким образом, The Washington Capitals станут первой с 1997 года американской столичной командой, которую примут в Белом доме. Напомним, в команде помимо Овечкина играют еще два российских спортсмена – Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Ранее американский лидер не раз поздравлял Александра Овечкина с победами. А Овечкин говорил, что хочет спросить Дональда Трампа о том, когда он сделает шаг к улучшению российско-американских отношений.