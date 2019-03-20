Загитова обратилась к поклонникам перед выступлением на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова последней выступит с короткой программой на чемпионате мира, который проходит в японском городе Сайтам.

Она выйдет в заключительной, седьмой разминке под номером 40. В этой же разминке 38-й выступит другая фигуристка от России Евгения Медведева.

Перед соревнованиями Загитова обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку.

«Надеюсь, что вы меня очень тепло встретите в Японии на чемпионате мира. Я буду вас очень ждать», - заявила она.

Также на первенстве свою программу покажет еще одна россиянка Софья Самодурова, которая стартует 34-й, в шестой разминке.

Главный турнир года проходит с 19 по 24 марта. Выступления с короткой программой состоятся сегодня, 20 марта.