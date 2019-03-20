Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию, проходящем в Японии. При этом они обновили мировой рекорд.

Как сообщает «СЭ», россияне по итогам проката получили от судей 81,21 балл.

Второе место после короткой программы у пары из Японии - Суй Вэнцзин и Хань Цун набрали 79,24 балла. Третья строчка также за японцами - Чэн Пэн и Ян Цзинь получили 75,51 балл.

Еще две российских пары, участвовавших в соревнованиях, стали четвертыми и шестыми: 73,96 баллов у Натальи Забияко и Александра Энберта и 69,99 баллов у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.