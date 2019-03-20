К Евро-2020 готовы: сборная России по футболу прилетела в Брюссель

Уже завтра сборной России по футболу предстоит сразиться в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года против бронзовых призеров ЧМ-2018 - сборной Бельгии. Для этого наши спортсмены уже прилетели в Брюссель, а накануне, перед этой стратегически важной игрой, российская национальная команда в полном составе провела тренировку на базе в Новогорске. Занятие посетил министр спорта Павел Колобков и впервые - новый президент российского футбольного союза Александр Дюков.

«Прошлый сезон и успешное выступление на ЧМ и в Лиге наций показали, что непререкаемых авторитетов для нашей сборной нет, и она в состоянии сыграть с любым соперником», - заявил президент РФС.

«Настрой у ребят очень хороший. Они понимают, что начинается новый цикл через несколько дней. Очень важная игра с Бельгией. И покажут красивую игру», - не сомневается министр спорта.

Дорогу на чемпионат Европы сборной России предстоит прокладывать в группе I. Помимо Бельгии, с которой играем в четверг, в этой группе собраны команды Шотландии, Кипра, Сан-Марино и Казахстана. Именно с казахами, и вновь на выезде, подопечным Черчесова предстоит провести второй матч - уже в ближайшее воскресенье.