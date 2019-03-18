Дзюба стал капитаном сборной России на отборочные матчи ЧЕ-2020

Игрок петербургского «Зенита» и нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба сохранит статус капитана национальной команды. Об этом рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

По словам тренера, футболист будет капитаном в матчах отборочного цикла ЧЕ-2020 со сборными Бельгии и Казахстана. Эти встречи состоятся 21 и 24 марта.

«Капитаном на эти игры будет Дзюба», - цитирует «Р-Спорт» Станислава Черчесова.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу, который подготовят для отборочных матчей чемпионата Европы. В качестве вратарей выступят Антон Шунин из «Динамо», Андрей Лунев из «Зенита» и Маринато Гилерме из «Локомотива». Полный состав сборной на отборочные игры был опубликован в социальных сетях команды.