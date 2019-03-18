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Футболистки России и Швейцарии подрались прямо на матче

Валентина Пескова
00:15 18.03.2019
После инцидента во втором тайме встречи обе спортсменки были удалены с поля.
Футболистки России и Швейцарии подрались прямо на матче
© Фото: ruswomenfootball, Instagram

Настоящее выяснение отношений на футбольном поле устроили футболистки сборных России и Швейцарии. Инцидент произошел во втором тайме во время матча элитного раунда юниорского чемпионата Европы среди спортсменок не старше 17 лет.

Зачинщицей драки стала швейцарка Элла Люштина. После того, как она грубо толкнула россиянку Диану Памен, дав ей пинок ногой, последняя не сдержалась и в ответ полезла в драку, нанеся сопернице удар по шее. За это обеих спортсменок отправили «отдыхать»: судья удалил игроков с поля.

Матч закончился победой команды из Швейцарии со счетом 4:2. Россиянки заняли последнее место в группе, потерпев три поражения подряд.

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