Футболистки России и Швейцарии подрались прямо на матче

Настоящее выяснение отношений на футбольном поле устроили футболистки сборных России и Швейцарии. Инцидент произошел во втором тайме во время матча элитного раунда юниорского чемпионата Европы среди спортсменок не старше 17 лет.

Зачинщицей драки стала швейцарка Элла Люштина. После того, как она грубо толкнула россиянку Диану Памен, дав ей пинок ногой, последняя не сдержалась и в ответ полезла в драку, нанеся сопернице удар по шее. За это обеих спортсменок отправили «отдыхать»: судья удалил игроков с поля.

Матч закончился победой команды из Швейцарии со счетом 4:2. Россиянки заняли последнее место в группе, потерпев три поражения подряд.