Сборная России в седьмой раз завоевала Кубок мира по вольной борьбе

Российская сборная по вольной борьбе стала семикратным обладателем Кубка мира. Россияне одержали победу на турнире в Якутске. Соревнования проходили в спорткомплексе «Триумф», который вмещает 3000 зрителей.

В финале сборная России обыграла сборную Ирана со счетом 9:1. Призовой фонд турнира составил 100 тысяч долларов.

В составе сборной России победы одержали Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), Арыйаан Тютрин (до 57 кг), Давид Баев (до 70 кг), Виктор Рассадин (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Зелимхан Хизриев (до 125 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг). Единственное поражение потерпел Магомед Курбанов (в категории до 92 кг).

В матче за третье место сборная США победила команду Японии со счетом 6:4.

Победа в Кубке мира для россиян стала седьмой в истории. До этого наши спортсмены дважды выигрывали в Москве (1992 и 2010), в Красноярске (2007), Владикавказе (2008), Махачкале (2011). Еще один раз Кубок наши спортсмены выиграли за рубежом, когда соревнования проходили в американском Стиллуотере (1998).