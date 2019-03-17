«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

Футболисты московского футбольного клуба «Спартак» и петербургского «Зенита» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча состоялась в Москве. Счет в матче открыл капитан «Спартака» Денис Глушаков на 13-й минуте игры. На 27-й минуте ответный удар нанес полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

Еще один гол был забит «Зенитом» на 65-й минуте матча, однако он не был засчитан из-за нарушений правил.

Матч окончился со счетом 1:1.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в российской премьер-лиге, набрав 41 очко. «Спартак» занимает пятое местом с результатом 33 очка.