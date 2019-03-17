«Добро пожаловать на борт»: саночник Павличенко показал видео прохождения трассы от первого лица

Российский саночник Семен Павличенко пригласил всех фанатов санного спорта «на борт своего корабля». В своем Instagram он опубликовал видеозапись прохождения трассы, снятую на прикрепленную к санкам камеру.

«Извиняюсь, что не получилось прокатить вас по всей длине трассы. Опять электроника не справилась с перегрузками», - написал спортсмен под публикацией.

При этом Павличенко предложил подписчикам оценить в комментариях полученные от записи эмоции по десятибальной шкале.

В конце февраля сообщалось, что по итогам сезона 2018/2019 армейский саночник Семен Павличенко стал победителем общего зачета Кубка мира. Еще один представитель ЦСКА Роман Репилов занял первое место в спринтерском зачете.