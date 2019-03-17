Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Павел Погребняк извинился за свои слова о темнокожих футболистах

Егор Левин
14:24 17.03.2019
Высказывание футболиста наделало шуму, в том числе в Российском футбольном союзе, и ему пришлось пояснить свое заявление.
Павел Погребняк извинился за свои слова о темнокожих футболистах
© Фото: Dmitry Golubovich, Globallook Press

Бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк извинился за свои слова про темнокожих футболистов, выступающих в российских командах.

Ранее он заявил, что отрицательно относится к наличию в сборной РФ иностранных футболистов и не понимает, как темнокожие игроки могут стать ее частью.

«Марио Фернандес – вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», – сказал Погребняк.

Однако, высказывание сразу же наделало шуму, в том числе в Российском футбольном союзе, поэтому игроку пришлось прокомментировать его.

«Я просто видимо не так выразился. Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я никого не хотел обидеть», – цитирует Погребняка сайт «Комсомольской правды».

Между тем, ранее футболист прокомментировал матч Россия – Хорватия, который прошел на Чемпионате мира – 2018 в России. Он заявил, что бояться кого-то российским игрокам бессмысленно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.03.2019, 13:23
Скульпторы рассказали, каким будет Ржевский мемориал Советским воинам
Дата17.03.2019, 11:29
«Триумф» в действии: кадры заступления на боевое дежурство расчетов ЗРС С-400 под Калининградом
Дата16.03.2019, 14:58
По льду Байкала на скорости 218 км/ч: российский лыжник установил рекорд Гиннеса
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата17.03.2019, 00:00
Глава УВЗ рассказал о планах по роботизации Т-90МС
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:11 В стране и мире
В Хакассии произошел крупный пожар на заводе «Искож»: видео с беспилотника
14:12 В стране и мире
Видео
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
13:28 В стране и мире
Названы дата и место прощания с Юлией Началовой
12:38 В стране и мире
Полиция Новой Зеландии эвакуировала аэропорт из-за подозрительного предмета
11:22 В стране и мире
Видео
Очевидцы сообщили о стрельбе на Западном берегу реки Иордан в Израиле
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«У меня до сих пор стоит ее букет» - Сергей Пенкин прокомментировал смерть Юлии Началовой
Порошенко обругал украинского пенсионера за «благодарность» о бедности: видео
Видео
Пассажиры устроили бунт на борту летящего из ОАЭ в Махачкалу самолета
Источник бодрости: названа достойная замена кофе
Названы опасные для людей старше 30 лет продукты
Видео
Самолет на бреющем полете чуть не задел крылом машину на трассе: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.