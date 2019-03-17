Павел Погребняк извинился за свои слова о темнокожих футболистах

Бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк извинился за свои слова про темнокожих футболистов, выступающих в российских командах.

Ранее он заявил, что отрицательно относится к наличию в сборной РФ иностранных футболистов и не понимает, как темнокожие игроки могут стать ее частью.

«Марио Фернандес – вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», – сказал Погребняк.

Однако, высказывание сразу же наделало шуму, в том числе в Российском футбольном союзе, поэтому игроку пришлось прокомментировать его.

«Я просто видимо не так выразился. Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я никого не хотел обидеть», – цитирует Погребняка сайт «Комсомольской правды».

Между тем, ранее футболист прокомментировал матч Россия – Хорватия, который прошел на Чемпионате мира – 2018 в России. Он заявил, что бояться кого-то российским игрокам бессмысленно.