Овечкин вошел в пятерку игроков НХЛ по числу заброшенных шайб в большинстве

Капитан клуба Washington Capitals и нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин вышел на пятое место в национальной лиге США по числу голов, забитых в большинстве.

Очередное достижение форвард «Вашингтона» оформил в субботу, в гостевой игре против «Тампы».

Для Ови и компании игра закончилась проигрышем со счетом 3:6. Сам Овечкин оформил дубль, забросив свою 246 шайбу в большинстве. Теперь он делит пятое место в рейтинге по этому показателю с канадцем Филом Эспозито, сообщает РИА Новости.

Лидирует по числу заброшенных шайб в неравных составах еще один выходец из Канады - Дэйв Андрейчук (274), вторым идет американец Бретт Халл (265), на третьем месте - финн Теему Селянне (255), а на четвертом - канадец Люк Робитайл (247).

Ранее восьмой номер Washington Capitals установил новый рекорд регулярных матчей Национальной хоккейной лиги.

Россиянин стал первым игроком НХЛ, которому удалось забросить не менее 45 шайб в каждом сезоне на протяжении 10 лет.