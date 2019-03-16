Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Российские спортсмены Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов допустили семь промахов на огневых рубежах.

Золотые награды достались норвежской сборной, которые допустили шесть промахов. Вторыми стали немцы (восемь промахов).

Бронза в эстафете стала для россиян второй медалью на ЧМ. Ранее Александр Логинов занял второе место в спринтерской гонке.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по шахматам досрочно стала победителем на командном чемпионате мира.