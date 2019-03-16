ЦСКА вышел на второе место турнирной таблицы чемпионата России после победы над «Уралом»
Встреча между «Уралом» и ЦСКА, которая состоялась на стадионе в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:1 в пользу московской команды.
© Фото: fc-ural.ru
Столичный ЦСКА нанес поражение «Уралу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.
Единственный мяч в игре во втором тайме забил защитник красно-синих Мариу Фернандес после подачи с углового.
Сейчас ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблицы чемпионата. «Урал» после поражения спустился в зону стыковых матчей на 13 позицию.
9 марта футболисты московского ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России разгромили казанский «Рубин» на своей арене со счетом 3:0.