ЦСКА вышел на второе место турнирной таблицы чемпионата России после победы над «Уралом»

Столичный ЦСКА нанес поражение «Уралу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Единственный мяч в игре во втором тайме забил защитник красно-синих Мариу Фернандес после подачи с углового.

Сейчас ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблицы чемпионата. «Урал» после поражения спустился в зону стыковых матчей на 13 позицию.

9 марта футболисты московского ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России разгромили казанский «Рубин» на своей арене со счетом 3:0.