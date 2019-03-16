Макгрегор объявил о подготовке к новому поединку

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился планами насчет дальнейшей карьеры. 30-летний спортсмен отметил, что сейчас он сосредоточен на тренировках. Об этом сообщает TALKSport.

«Намерен вернуться в октагон. Не могу сказать, как скоро это будет. Но я готов к вызовам», — заявил боец.

Он также отметил, что не намерен оставлять бокс после поражения от американца Флойда Мэйуэзера и готов вновь провести поединок.

Ранее Конора Макгрегора арестовали за то, что он отнял и разбил телефон своего фаната, который хотел его сфотографировать. Вскоре боец вышел на свободу, внеся залог суммой в 12,5 тысячи долларов.

Конор Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию за драку после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го.