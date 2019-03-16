Роналду могут дисквалифицировать на ключевые матчи розыгрыша Лиги чемпионов

Нападающий и главная звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на несколько матчей Лиги чемпионов. Причина - неприличный жест, который португалец продемонстрировал болельщикам мадридского «Атлетико», после ответного матча 1/8 турнира.

Игра проходила на домашнем стадионе туринцев и закончилась убедительной победой хозяев 3:0. Все три мяча забил Роналду.

После победного гола, он подбежал к гостевой трибуне и схватился за пах. Красно-белые возмутились поведением седьмого номера «бьянко-нери» и потребовали сатисфакции, сообщает El Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что главный наставник испанского клуба Диего Симеоне продемонстрировал точно такой же жест в отношении трибун во время первого матча, который его команда выиграла со счетом 2:0.

За это дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал футбольного специалиста на 20 тысяч евро.

Если Роналду дисквалифицируют на матчи ключевой части Лиги чемпионов, в спортивной Европе разразится грандиозный скандал. Ведь именно с именем португальца эксперты связывают основные надежды Турина на чемпионство в этом сезоне.

Ближайший матч Лиги чемпионов, для подопечных Максимилиано Аллегри, состоится 10 апреля с футболистами «Аякса». Ответная игра - 16 апреля.