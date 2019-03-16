ЧМ-2018 стал самым прибыльным в истории

Чемпионат мира по футболу в России стал самым прибыльным в истории. Как уточняется в финансовом отчете FIFA, опубликованном на сайте организации, Международная федерация футбола заработала $5,3 миллиарда от проведения чемпионата мира 2018 в РФ.

Вместе с тем отмечается, что при составлении отчета был учтен период с 2015 по 2018 годы. Туда были включены все категории доходов за указанное время, включая телевизионные права, права на маркетинг, лицензирование, а также продажа билетов. Во внимание были взяты все категории, напрямую не связанные с мировым первенством.

В частности, всего за трехлетний цикл FIFA сумела заработать $6,4 миллиарда. Здесь 83% от общей суммы принесла выручка именно от проведения чемпионата мира в РФ.

Кроме того уточняется, что объем инвестиций в данное мероприятие составил $1,8 миллиарда - таким образом чистая прибыль FIFA достигла суммы более $3,5 миллиардов.

Также отмечается, что ЧМ-2018 посетили более трех миллионов человек. Чемпионат мира в России прошел в период с 14 июня по 15 июля прошлого года.