Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги Европы

В четвертьфинале Лиги Европы английский клуб «Челси» сыграет с чешской «Славией». Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

В других матчах этой серии встретятся «Наполи» и «Арсенал», потом испанские «Вильярреал» и «Валенсия», а португальская «Бенфика» сыграет с «Айнтрахт». В полуфинале между собой сыграют победители пар.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, ответные состоятся 18 апреля. А в полуфинале победители вышеназванных пар сыграют 9 и 16 мая.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе.