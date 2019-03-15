В Шереметьево встретили российскую сборную, победившую на чемпионате мира по шахматам

Цветами и поздравлениями встретили в аэропорту Шереметьево российскую мужскую сборную по шахматам, которая завоевала золото на чемпионате мира в Астане. Последний раз наши игроки побеждали на первенстве планеты шесть лет назад, и вот теперь титул чемпионов снова за нами. Спортсменов поздравил Владимир Путин. В телеграмме глава государства отмечает, что россияне выступили на соревнованиях как сильная, единая команда, которой не было равных.

По словам участников состязаний, победа далась им непросто. Это лишь со стороны кажется, что все было легко. Вырваться вперед удалось лишь за тур до финиша.

