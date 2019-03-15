Овечкина измазали пирогом во время интервью
Овечкин сначала не понял, что произошло, а затем и вовсе выругался на шутника.
© Фото: aleksandrovechkinofficial, instagram
Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин стал «жертвой» розыгрыша - он получил пирогом в лицо. Происшествие случилось в раздевалке команды.
Кадры были опубликованы в Twitter. На них показано, как Овечкин спокойно дает журналистам интервью, не ожидая подвоха. Однако в какой-то момент один из членов команды подходит к нему и ударяет пирогом в лицо.
Овечкин сначала не понял, что произошло, а затем и вовсе выругался на шутника.
Вместе с тем в подписи к видео уточняется, что таким образом Washington Capitals решил отметить День числа «Пи». В США в этот день принято печь пироги, на которых изображен тот самый символ.
happy pi day 🙃 pic.twitter.com/FYmpqDX72U— Washington Capitals (@Capitals) 14 марта 2019 г.