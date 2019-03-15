«Зенит» проиграл «Вильярреалу» и вылетел из Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в результате чего не смог пройти в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в четверг, 14 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

В частности, в составе «Вильярреала» отличились Жерар Морено (29-я минута) и Карлос Бакка (47-я минута). У россиян отметился Бранислав Иванович (90+1).

В первом матче в Санкт-Петербурге «Зенит» также потерпел поражение - игра закончилась со счетом 1:3. В результате по сумме двух встреч «Вильярреал» выбился в четвертьфинал Лиги Европы.

В этот же день другая российская команда «Краснодар» сразилась с испанской «Валенсией», однако матч закончился ничьей - 1:1. В первой игре «Краснодар» проиграл со счетом 1:2. Седьмого марта игра прошла в Испании.

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.