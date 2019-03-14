Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Наталия Майорова
01:43 14.03.2019
В пятницу, 15 марта, состоится жеребьевка второй стадии плей-офф Лиги чемпионов.
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
© Фото: Jan HuebnerLau, via www.imago-i, globallookpress

Определились все участники матчей четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. В среду, 13 марта, состоялись заключительные матчи 1/8 финала.

В частности, в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли голландский «Аякс», английские «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также португальский «Порту», итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона».

В пятницу, 15 марта, состоится жеребьевка второй стадии плей-офф Лиги чемпионов. Она пройдет в швейцарском Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.

При этом в жеребьевке не будет сеяных команд. В отличие от 1/8 финала клубы из одной и той же страны могут встретиться друг с другом. Обо всех остальных ограничениях станет известно перед началом мероприятия.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля. Ответные пройдут 16 и 17 апреля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.03.2019, 00:37
Российским ученым удалось частично «оживить» клетки якутского мамонтенка
Дата14.03.2019, 00:30
Корабль «Североморск» вышел из Севастополя в дальний поход
Дата14.03.2019, 01:43
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата12.03.2019, 13:47
Шойгу назвал сроки передачи флоту подводных ракетоносцев «Князь Владимир» и «Казань»
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:35 В стране и мире
Антонов усомнился в готовности США пойти на компромисс по ДРСМД
01:43 Спорт
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
01:26 В стране и мире
Менеджер Началовой отреагировала на сообщение о выписке певицы из реанимации
01:10 В стране и мире
Мэй не исключила выход Великобритании из ЕС без соглашения
00:12 В стране и мире
Пентагон пополнит состав ВМС Украины еще двумя списанными катерами
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Выписали еще вчера» - в реанимации прокомментировали состояние Началовой
Видео
Поскользнулся и выпал: нелепое десантирование африканских парашютистов попало на видео
Видео
Массовая драка курьеров по доставке еды в центре Москвы попала на видео
На Украине оправдали «убегающего» с митинга Порошенко
Во льдах Гренландии обнаружены последствия «солнечного апокалипсиса»
Видео
Пожевал и выплюнул: попытки кита проглотить дайвера попали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.