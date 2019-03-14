Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Определились все участники матчей четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. В среду, 13 марта, состоялись заключительные матчи 1/8 финала.

В частности, в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли голландский «Аякс», английские «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также португальский «Порту», итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона».

В пятницу, 15 марта, состоится жеребьевка второй стадии плей-офф Лиги чемпионов. Она пройдет в швейцарском Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.

При этом в жеребьевке не будет сеяных команд. В отличие от 1/8 финала клубы из одной и той же страны могут встретиться друг с другом. Обо всех остальных ограничениях станет известно перед началом мероприятия.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля. Ответные пройдут 16 и 17 апреля.