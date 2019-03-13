Мужская сборная России по шахматам досрочно выиграла чемпионат мира

Мужская сборная России по шахматам досрочно стала победителем на командном чемпионате мира.

В среду, 13 марта, российские шахматисты обыграли шведов со счетом 3,5:0. Победителями в своих партиях стали Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Сергей Карякин закончил встречу вничью.

Российские спортсмены имеют в своем активе 14 очков, у ближайших преследователей - представителей Великобритании и Индии, - по 11 очков. За победу в матче дается два очка, при ничьей - одно. Таким образом, россияне за один тур до завершения состязаний стали недосягаемы для соперников.