Чемпионы Универсиады вернулись в Москву

Триумфаторов Всемирной зимней Универсиады – российских спортсменов - встречают сегодня в столичном аэропорту Шереметьево. Участники соревнований возвращаются разными рейсами. Наша команда - самая представительная - в ней почти триста человек. Российскую сборную с победой в медальном зачете поздравил Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отмечает великолепную подготовку, мастерство и настрой российских атлетов. Особые слова признательности адресованы тренерам и наставникам.

«Особые слова признательности тренерам, наставникам, специалистам – всем, кто вложил в вас душу и сердце, учил преодолевать трудности и стремиться к высоким целям», - говорится в телеграмме.

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет на Универсиаде, которая проходила с 2 по 12 марта в Красноярске.

