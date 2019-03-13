Путин поздравил сборную России с первенством в неофициальном командном зачете Универсиады-2019

Российский лидер Владимир Путин поздравил сборную России, одержавшую уверенную победу в неофициальном общекомандном зачете на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

Президент подчеркнул, что достичь впечатляющего результата удалось с помощью серьезной подготовки и не менее серьезного настроя на победу.

«Вы убедительно продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, серьезный настрой. Выступили единой, сплоченной командой», — говорится в тексте телеграммы, которую глава государства направил спортсменам.

Путин также отметил, что победа была бы невозможной без участия каждого отдельного человека, что каждый внес свой вклад в общее дело. Не забыл он при этом и тренеров сборной, тех, «кто вложил душу и сердце» и учил преодолевать возникающие трудности.

Ранее премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев назвал главный итог зимней Универсиады – 2019 и в ходе торжественной церемонии закрытия мероприятия поздравил всех победителей.