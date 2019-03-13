Малкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Хоккеист Евгений Малкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он стал пятым россиянином, которому покорилось это достижение.

В игре против «Вашингтон Кэпиталз» форвард «Питтсбург Пингвинз» отдал две результативные передачи, тем самым набрав тысячное очко в своей карьере и позволив своей команде одержать победу в матче. Чтобы покорить высокую отметку, россиянину пришлось провести 848 матчей.

Помимо Малкина еще четыре россиянина преодолели тысячу очков: Александр Овечкин набрал 1200, Сергей Федоров – 1179, Александр Могильный – 1032 и Алексей Ковалев – 1029. Однако, Малкин добился результата быстрее остальных россиян. Также он стал 88-м в истории НХЛ хоккеистом, которому «тысяча» покорилась в регулярных чемпионатах.

Ранее Малкин перечислил 4 миллиона рублей на помощь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, произошедшем 31 декабря 2018 года. Игроки «Питтсбург Пингвинз» также провели отдельный сбор денег, которые адресно направили пострадавшим.