Умер российский конькобежец Андрей Ануфриенко

Российский спортсмен, серебряный призер мирового первенства по конькобежному спорту Андрей Ануфриенко умер в возрасте 48 лет. Он два раза участвовал в зимних Олимпийских играх и являлся многократным чемпионом СССР и России.

Как уточнили в пресс-службе Союза конькобежцев РФ, смерть Ануфриева наступила еще 6 марта. В настоящее время ее причина не уточняется.

«Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу. Коллегам по спорту и друзьям Андрей навсегда запомнился профессионалом с большой буквы, добрым и отзывчивым человеком», - говорится в сообщении.

Вместе с тем известно, что гражданская панихида состоится 13 марта в Екатеринбурге, который является родным городом спортсмена.

Андрей Ануфриенко был в составе сборной России на Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году, а также в Нагано - в 1998-м году. Он также был серебряным призером чемпионата мира в Гетеборге на дистанции 1500 метров.

В последнее время Ануфриенко был тренером юношеской команды в хоккейном клубе.