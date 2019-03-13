«Ювентус» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» одержал крупную победу на своем поле над испанским «Атлетико» - ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов закончился со счетом 3:0.

Сразу три очка принес команде победителей португальский форвард Криштиану Роналду - он отличился на 27-й, 49-й и 86-й минутах. В частности, первый матч закончился победой «Атлетико» со счетом 2:0. В следующий раунд турнира прошла команда из Турина, причем «Ювентус» впервые в истории сумел попасть в следующую стадию плей-офф еврокубка, потерпев поражение на первой встрече с разницей в два гола.

Роналду же удалось упрочить лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. В настоящее время на его счета 124 гола в 160 матчах. Его ближайший преследователь - аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси - имеет 106 голов в 130 играх.

Вместе с тем, Роналду сравнялся с Месси по количеству хет-триков (тройных голов) в матчах Лиги чемпионов, а именно - в активе обоих футболистов насчитывается по восемь хет-триков в турнире. Таким образом, они делят первую позицию по данному показателю.

В четвертьфинал Лиги чемпионов «Ювентус» выходит уже в третий раз. Его соперник определится по результатам жеребьевки 15 марта в швейцарском Ньоне.

В конце февраля юбилейный хет-трик в карьере удалось оформить Лионелю Месси - в матче 25-го чемпионата Испании против «Севильи» забил три мяча в ворота противника и помог каталонцам в гостях одержать волевую победу.