Церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады - 2019 завершилась салютом

В Красноярске завершилась торжественная церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019. Мероприятие проходило на стадионе «Платинум Арена». Оно началось с парада спортсменов, гимна России и студенческой песни «Гаудеамус».

Позже участников и зрителей поприветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. После этого глава Красноярска Сергей Еремин вручил флаг Универсиады мэру швейцарского города Люцерн, в котором состоится зимняя Универсиада – 2021.

Церемония завершилась концертом и ярким праздничным салютом.