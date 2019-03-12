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Церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады - 2019 завершилась салютом

Анастасия Евдокимова
21:44 12.03.2019
На торжественной церемонии закрытия глава Красноярска Сергей Еремин вручил флаг Универсиады мэру швейцарского города Люцерн, в котором состоится зимняя Универсиада – 2021.
Церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады - 2019 завершилась салютом

В Красноярске завершилась торжественная церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019. Мероприятие проходило на стадионе «Платинум Арена». Оно началось с парада спортсменов, гимна России и студенческой песни «Гаудеамус».

Позже участников и зрителей поприветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. После этого глава Красноярска Сергей Еремин вручил флаг Универсиады мэру швейцарского города Люцерн, в котором состоится зимняя Универсиада – 2021.

Церемония завершилась концертом и ярким праздничным салютом.

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