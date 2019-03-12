Медведев назвал главный итог зимней Универсиады - 2019

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе торжественной церемонии закрытия зимней Универсиады - 2019, которая завершилась в Красноярске, поздравил всех победителей. Церемония закрытия студенческих Игр проходит во вторник на «Платинум-Арене».

«Спорт объединяет людей. спасибр всем, кто верит в его благородные идеалы. В Универсиаде нет проигравших. Главный итог - это общая победа. Я поздравляю всех победителей», - сказал Медведев.

В ходе церемонии президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин объявил Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске закрытой.

Соревнования проходили со 2 по 12 марта, в них принимали участие спортсмены из 59 стран. Всего было разыграно 76 комплектов наград. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые. В седьмой медальный день Универсиады российская сборная завоевала шесть наград, из которых три - золотые. Таким образом, наши спортсмены побили собственный рекорд.

Зимняя универсиада 2021 года состоится в швейцарском Люцерне.