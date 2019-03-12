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Жена Мамаева рассказала об улучшении физической формы мужа в СИЗО

Роман Захаров
16:36 12.03.2019
По словам женщины, ее супруг «бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров».
Жена Мамаева рассказала об улучшении физической формы мужа в СИЗО
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев активно занимается спортом и находится в отличной форме. Об этом сообщила его жена Алана, которая спустя месяц разлуки навестила супруга в СИЗО.

«Сегодня была у него... Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное», - приводит «360» слова Мамаевой.

По словам супруги футболиста, она долго не могла увидеться с мужем из-за того, что ее не отпускали дети. Женщина также рассказала, что Павла Мамаева активно поддерживают коллеги по ФК «Краснодар», которые пишут ему письма.

Кроме того, Алана Мамаева сообщила, что не хочет делать каких-либо прогнозов о финале этого дела. По ее признанию, спустя несколько месяцев после скандального инцидента она уже спокойно ожидает очередного заседания суда.

«Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать», - добавила она.

Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил журналистам, что Павел Мамаев полностью осознал свою вину.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» по делу об избиении водителя Первого канала и двух чиновников в московском кафе.

Вместе со спортсменами по делу проходят младший брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.

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