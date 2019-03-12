В Красноярске проходит церемония закрытия XXIX зимней Универсиады - 2019

В Красноярске на «Платинум Арене» началась торжественная церемония закрытия ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Состязания проводились со 2 по 12 марта под слоганом Real Winter («Настоящая зима»). Спортсмены состязались в 11 видах спорта, в том числе в фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, шорт-треке, керлинге, горнолыжном спорте и других.

За 76 комплектов наград боролись около трех тысяч студентов из 59 стран мира.

Ранее сообщалось, что мужская сборная РФ по хоккею завоевала золото Универсиады. Эта золотая медаль стала 41-й в общекомандной копилке национальной сборной.

Было разыграно 76 комплектов наград. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Зимняя Универсиада 2021 года состоится в швейцарском Люцерне.

