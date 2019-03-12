Мужская сборная РФ по хоккею завоевала золото Универсиады

Мужская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Универсиады в Красноярске, обыграв в финале команду Словакии.

Игра выдалась упорной, никто из соперников не хотел упускать победу.

Встреча завершилась с минимальным перевесом россиян со счетом 2:1. Шайбы были заброшены во втором и третьем периодах встречи.

Голевыми бросками отметились Максим Джиошвили, он поразил ворота словацкого вратаря на 36-й минуте, и Дмитрий Колготин, огорчивший его еще раз на 42-й минуте.

Бронзу Универсиады увезут с собой хоккеисты сборной Канады, которые одолели с сухим счетом 3:0 сверстников из Казахстана.

Ранее золотые медали хоккейного турнира получила женская сборная России по хоккею. В финале наши спортсменки обыграли команду Канады со счетом 2:0. Голы забили Лиана Ганеева и Алевтина Штарева.