Медведев заявил, что победы России на Универсиаде подчеркивают ее статус спортивной державы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил деревню Универсиады в Красноярске и пообщался со спортсменами.

Среди тех, кому довелось поговорить с политиком, оказались призеры и победители соревнований, в том числе женская сборная РФ по хоккею, обыгравшая Канаду. В честь победы хоккеистки преподнесли Медведеву клюшку со своими автографами. Он пообещал направить инвестиции в развитие детского и юношеского спорта, а презент поставить в свою коллекцию. Сборной Медведев пожелал успехов и в дальнейшем.

«Собственно, Универсиада - это и есть продолжение развития детско-юношеского спорта, потому что без этой составляющей вообще никакого спорта быть не может», - заявил премьер.

После этого Медведев посетил местную столовую, где попробовал блины, которые готовят для спортсменов, и купил юбилейную монету и открытку, выпущенные к Универсиаде. Глава правительства выразил надежду, что все объекты Универсиады «останутся на будущее» и будут активно использоваться для тренировок профессиональных спортсменов.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил о рекордном количестве проданных билетов на Универсиаду в Красноярске. По его словам, удалось «сделать праздник», и приятно, что соревнования вызвали интерес у зрителей.