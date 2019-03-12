Обвиняемый в грабеже Макгрегор отпущен на свободу

Ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора освободили из-под стражи после нападения на фаната под залог 12,5 тысячи долларов. Инцидент произошел накануне вечером у дверей отеля, в котором проживает спортсмен, сообщает британская газета Mirror.

По информации издания, один из поклонников Макгрегора захотел сфотографироваться со своим кумиром.

Боец душевный порыв не оценил и разбил камеру. После этого ирландец забрал ее с собой и ушел с места «поединка».

Потерпевший обратился в полицию, которая позже задержала Конора Макгрегора и поместила его в камеру окружной тюрьмы Майами-Дейд. Чемпиону были предъявлены обвинения в повреждении чужого имущества и ограблении.

Макгрегор - один из самых скандальных бойцов в истории ММА. Он уже неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Так, 6 апреля прошлого года он напал на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов. Эта выходка обошлась ирландцу пятью днями исправительных работ на благо жителей Нью-Йорка.

В октябре прошлого года Макгрегор сцепился с представителями все того же Нурмагомедова после поединка с ним. Атлетическая комиссия штата Невада США оштрафовала бойца на 50 тысяч долларов и дисквалифицировала на полгода.

Конор Макгрегор провел в октагоне 25 поединков. В 21 он праздновал победу, четырежды капитулировал, в том числе и в бою с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.