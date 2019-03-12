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Россияне Киливнюк и Порошкин заняли второе и третье места в масс-старте на Универсиаде

Ян Брацкий
09:03 12.03.2019
Сегодня в Красноярске заключительный день Универсиады.
Россияне Киливнюк и Порошкин заняли второе и третье места в масс-старте на Универсиаде
© Фото: Зимняя универсиада-2019, VK

Российские лыжники Кирилл Киливнюк и Илья Порошкин поднялись на пьедестал почета по итогам гонки с общего старта.

В последний день Универсиады в Красноярске спортсмены выявляли лучшего на дистанции 30 километров.

Победу праздновал японец Наото Баба. Атлет показал результат 1 час 10 минут 20,9 секунды.

Прибежавший вторым Киливнюк уступил лидеру всего 30,8 секунды. Илья Порошкин, занявший по итогам гонки третье место, проиграл японскому лыжнику 35,8 секунды, сообщает РИА Новости.

Россиянин Егор Казаринов (+1 минута 55,7 секунды) занял четвертое место, Иван Якимушкин (+1 минута 56,1 секунды) финишировал пятым. Седьмое место по итогам лыжного забега досталось Антону Тимашову (+2 минуты 01,9 секунды).

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