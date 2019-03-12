В США задержали Конора Макгрегора по обвинению в ограблении

В американском штате Флорида задержан ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. Инцидент произошел в городе Майами-Бич, уточняет газета Miami Herald.

Согласно публикации, Макгрегор был задержан вечером в понедельник, 11 марта. Спортсмен находился в ночном клубе LIV, однако когда выходил из него, встретился с фанатом. Тот хотел сделать фотографию с кумиром. Однако Макгрегор выхватил телефон, разбил его и ушел, забрав смартфон вместе с собой.

По сообщению полиции, потерпевший оценил стоимость гаджета в тысячу долларов. Следователи позже обнаружили Макгрегора в доме. В настоящее время боец заключен под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд. По мнению адвоката ирландца, инцидент является не более, чем «небольшой перебранкой».

Буквально накануне Макгрегор поплатился за свою недавнюю выходку - он был дисквалифицирован на шесть месяцев по решению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Причиной стала потасовка с российским бойцом, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.