Борьба со стихией: сильный снег не позволил футболисту забить мяч в пустые ворота

Неловкий момент произошел во время матча чемпионата Германии по футболу. Из-за сильной метели футболист не смог забить мяч в пустые ворота. Этот гол мог повлиять на исход матча, однако чуда так и не произошло.

Как видно на ролике, опубликованном на YouTube, футболист пнул мяч в сторону пустых ворот, однако стихия остановила его буквально у самой цели. Игра проходила между хозяевами поля - «Ганновером», и гостями - «Байером».

В результате инцидента игра закончилась со счетом 2:3 в пользу гостей.