Зидан вернулся на пост главного тренера футбольного клуба Real Madrid

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского футбольного клуба Real Madrid. Соответствующее решение приняли на совете директоров клуба, сообщается на официальном сайте команды.

Контракт с французским специалистом подписан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что Зидан сменил на посту главного тренера Сантьяго Солари. При этом Солари предложили остаться работать в клубе.

Зинедин Зидан покинул пост тренера Real Madrid после сезона 2017/18. Француз добился не менее впечатляющих результатов, трижды приводя своих подопечных к победе в Лиге чемпионов.