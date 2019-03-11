Российские хоккеистки завоевали золото Универсиады

Женская сборная России по хоккею стала победителем на Универсиаде в Красноярске.

В финале наши спортсменки обыграли команду Канады со счетом 2:0. Голы забили Лиана Ганеева и Алевтина Штарева.

До этого российские хоккеистки буквально разгромили команду США со счетом 10:0 в полуфинале.

Бронзовые медали завоевала команда Японии, со счетом 2:1 обыгравшая сборную Соединенных Штатов.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Сборная России уже досрочно выиграла медальный зачет.

