Российские хоккеисты разгромили канадцев в полуфинале Универсиады
Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу российской сборной.
© Фото: Зимняя универсиада-2019, VK
Российские хоккеисты победили канадцев со счетом 5:1 и вышли в финал Универсиады.
В составе победителей дублями отметились Денис Орлович-Грудков и Александр Сорокин. Также шайбу забил Александр Шаров.
Все, на что хватило соперников, - отквитать одну шайбу усилиями Матье Лемая, сообщает ТАСС.
Финал хоккейного турнира в рамках Универсиады состоится в последний день состязаний, 12 марта.
Россияне выйдут на лед против победителя пары Казахстан - Словакия.