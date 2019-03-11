Российские хоккеисты разгромили канадцев в полуфинале Универсиады

Российские хоккеисты победили канадцев со счетом 5:1 и вышли в финал Универсиады.

В составе победителей дублями отметились Денис Орлович-Грудков и Александр Сорокин. Также шайбу забил Александр Шаров.

Все, на что хватило соперников, - отквитать одну шайбу усилиями Матье Лемая, сообщает ТАСС.

Финал хоккейного турнира в рамках Универсиады состоится в последний день состязаний, 12 марта.

Россияне выйдут на лед против победителя пары Казахстан - Словакия.