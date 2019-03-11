Путин поздравил российских спортсменов с золотом в двух дисциплинах на Универсиаде

Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Ивана Кузнецова с победой в слаломе-гиганте и сноубордиста Никиту Автанеева, завоевавшего золото в дисциплине хаф-пайп на зимней Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске. Телеграммы с поздравлениями размещены на сайте Кремля.

Кузнецов по итогам двух попыток показал время 1 минута и 55,51 секунды. Серебро взял итальянец Альберто Бленгини, который отстал от россиянина на 0,52 секунды, а третье место занял швейцарец Ливио Симоне.

Второе место в хаф-пайпе завоевал кореец Ли-Джон Квон. Третье место досталось финскому спортсмену Акселю Телену.

Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

