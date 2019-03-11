Определился состав сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы

Тренерский штаб объявил состав сборной России по футболу для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы. Игры состоятся со сборными Бельгии и Казахстана 21 и 24 марта соответственно.

Место в воротах национальной сборной готовы занять Маринато Гилерме из столичного «Локомотива», Андрей Лунев, защищающий цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга, и московский динамовец Антон Шунин.

Более подробный список футболистов тренерский штаб опубликовал на странице сборной в Twitter.

В линии защиты основные надежды главный наставник россиян Станислав Черчесов связывает с московскими спартаковцами Георгием Джикией, Ильей Кутеповым, а также с Федором Кудряшовым из турецкого «Истамбул Башакшехир» и Марио Фернандесом из ЦСКА.

В числе полузащитников заявлены два легионера. Это Александр Головин, выступающий за французский «Монако», и Денис Черышев, игрок испанской «Валенсии».

На острие атаки выступят Артем Дзюба из санкт-петербургского «Зенита», Федор Смолов из столичного «Локомотива» и московский армеец Федор Чалов.