Россияне Набиулин и Вихров взяли золото и серебро Универсиады в ски-кроссе

Российские фристайлисты Артем Набиулин и Максим Вихров завоевали золото и серебро в дисциплине ски-кросс на зимней Универсиаде в Красноярске.

Соревнования прошли в понедельник. Третье место занял немец Флориан Вильмсман.

Еще один россиянин Игорь Омелин стал четвертым.

Ски-кросс – дисциплина зимнего олимпийского спорта. В ней четыре лыжника наперегонки спускаются по трассе с препятствиями.

Зимняя Универсиада проходит со 2 по 12 марта в Красноярске.