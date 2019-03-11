Россияне Набиулин и Вихров взяли золото и серебро Универсиады в ски-кроссе
Ски-кросс – дисциплина зимнего спорта, в рамках которой четыре лыжника наперегонки спускаются по трассе с препятствиями.
© Фото: krsk2019.ru
Российские фристайлисты Артем Набиулин и Максим Вихров завоевали золото и серебро в дисциплине ски-кросс на зимней Универсиаде в Красноярске.
Соревнования прошли в понедельник. Третье место занял немец Флориан Вильмсман.
Еще один россиянин Игорь Омелин стал четвертым.
Ски-кросс – дисциплина зимнего олимпийского спорта. В ней четыре лыжника наперегонки спускаются по трассе с препятствиями.
Зимняя Универсиада проходит со 2 по 12 марта в Красноярске.