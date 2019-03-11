Российский биатлонист Гараничев пробежал лишний штрафной круг и лишил себя медали на ЧМ

Российский биатлонист Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на чемпионате мира, который состоялся в шведском Эстерсунде. С соответствующим заявлением выступил главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев.

По его словам, в результате Гараничев не сумел удержаться за группой спортсменов, которые претендовали на третье мест в соревновании.

Мужская гонка преследования на 12,5 километров состоялась в воскресенье, 10 марта. Однако на последнем, четвертом огневом рубеже Гараничев допустил один промах, но пробежал сразу два штрафных круга, в результате чего занял девятое место

Как уточнили представители российской команды, с толку биатлониста сбило то, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, добавляет ТАСС.

В результате гонки преследования победу одержал украинец Дмитрий Пидручный. Вторым пришел норвежец Йоханнес Бе, а третьим - француз Кентен Фийон Майе. Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

При этом на Кубке мира в США, который прошел в феврале, Гараничев вновь потерпел фиаско – он пропустил гонку преследования из-за опоздания на старт.